Dall'Inghilterra: sorpasso Tottenham sul Milan per Akanji. Sullo svizzero anche il Galatasaray
Il Manchester Evening News ha fatto il punto sul mercato in uscita, dando aggiornamenti relativi a Manu Akanji. Sullo svizzero ora sarebbe il Tottenham in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.
Il City ha deciso di sacrificare il centrale avendo in rosa troppi giocatori non cresciuti in casa e nemmeno in Inghilterra. Il club è disposto a cedere il giocatore per 15 milioni di sterline, cifra che il Tottenham sembra non aver problemi a spendere, oltre a garantire al giocatore la vetrina della Champions League. Per questo motivo i londinesi sarebbero davanti al Milan e anche al Galatasaray, altro club interessato all'elvetico.
Arrivato a Manchester nel 2022, Akanji ha giocato 136 partite col City, segnando 5 reti.
