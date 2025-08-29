Verso Lecce-Milan: Pulisic out, sorpresa Musah sulla fascia
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers, Gimenez. All. Allegri
10.40 | DOVE VEDERE LECCE-MILAN
Data: venerdì 29 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: Via del Mare, Lecce
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
10.00 | È già grande emergenza in attacco e non solo per Massimiliano Allegri. Non parteciperanno alla trasferta nè Rafael Leao, nè Ardon Jashari per infortunio e anche Alex Jimenez è assente per questioni di mercato. Inoltre pure Christian Pulisic, non al 100% per un problema alla caviglia, sarà costretto a partire dalla panchina, salvo clamorose sorprese.
Il tecnico rossonero confermerà il 3-5-2 e la stessa difesa vista con la Cremonese davanti a Maignan: il trio composto da Tomori-Gabbia-Pavlovic. Conferma, quasi scontata, anche per Luka Modric che si posiziona davanti alla retroguardia: accanto a lui Fofana e Loftus-Cheek. Nonostante il brutto primo tempo di una settimana fa, riproposto a sinistra anche Pervis Estupinan mentre a destra la vera novità con Yunus Musah che è stato utilizzato nelle prove della vigilia. In attacco accanto a Gimenez ci dovrebbe essere Saelemaekers.
---
Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Altra giornata rovente per il Milan: alle trattative degli ultimi giorni di mercato, questa sera si aggiunge la seconda giornata di campionato in casa del Lecce. Dopo la sconfitta all'esordio con la Cremonese, è già una gara da non sbagliare per gli uomini di Allegri che, però, ha una grande emergenza offensiva. Fischio di inizio alle 20.45, Rimanete con noi per restare aggiornati su tutte le notizie di avvicinamento alla partita!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan