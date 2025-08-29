live mn Verso Lecce-Milan: Pulisic out, sorpresa Musah sulla fascia

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers, Gimenez. All. Allegri

10.40 | DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: venerdì 29 agosto 2025

Ora: 20.45

Stadio: Via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it

10.00 | È già grande emergenza in attacco e non solo per Massimiliano Allegri. Non parteciperanno alla trasferta nè Rafael Leao, nè Ardon Jashari per infortunio e anche Alex Jimenez è assente per questioni di mercato. Inoltre pure Christian Pulisic, non al 100% per un problema alla caviglia, sarà costretto a partire dalla panchina, salvo clamorose sorprese.

Il tecnico rossonero confermerà il 3-5-2 e la stessa difesa vista con la Cremonese davanti a Maignan: il trio composto da Tomori-Gabbia-Pavlovic. Conferma, quasi scontata, anche per Luka Modric che si posiziona davanti alla retroguardia: accanto a lui Fofana e Loftus-Cheek. Nonostante il brutto primo tempo di una settimana fa, riproposto a sinistra anche Pervis Estupinan mentre a destra la vera novità con Yunus Musah che è stato utilizzato nelle prove della vigilia. In attacco accanto a Gimenez ci dovrebbe essere Saelemaekers.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Altra giornata rovente per il Milan: alle trattative degli ultimi giorni di mercato, questa sera si aggiunge la seconda giornata di campionato in casa del Lecce. Dopo la sconfitta all'esordio con la Cremonese, è già una gara da non sbagliare per gli uomini di Allegri che, però, ha una grande emergenza offensiva. Fischio di inizio alle 20.45, Rimanete con noi per restare aggiornati su tutte le notizie di avvicinamento alla partita!