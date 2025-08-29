Moretto: "Ottimismo per Jimenez al Bournemouth. Lo spagnolo ha già detto sì agli inglesi"

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione di Alex Jimenez, ormai con la valigia pronta e destinato a lasciare il Milan in questa finestra di mercato. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il Milan cerca o un titolo definitivo o un prestito con diritto che diventasse obbligo. Jimenez ha già l'accordo col Bournemouth, ha detto di sì e vuole andarci. I club stanno lavorando per far quadrare le cifre: il Milan vuole attorno ai 25 milioni, il Bournemouth sta offrendo leggermente meno però c'è ottimismo".