Moretto: "Ottimismo per Jimenez al Bournemouth. Lo spagnolo ha già detto sì agli inglesi"

Oggi alle 19:50Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione di Alex Jimenez, ormai con la valigia pronta e destinato a lasciare il Milan in questa finestra di mercato. Ecco le sue parole al canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Il Milan cerca o un titolo definitivo o un prestito con diritto che diventasse obbligo. Jimenez ha già l'accordo col Bournemouth, ha detto di sì e vuole andarci. I club stanno lavorando per far quadrare le cifre: il Milan vuole attorno ai 25 milioni, il Bournemouth sta offrendo leggermente meno però c'è ottimismo".