Una settimana da dimenticare. Ancora due acquisti. Clamorosamente anche tre??

vedi letture

23 agosto 2021

Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers, Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Mancano Kessiè, Bennacer, Ibrahimovic

13 agosto 2022

Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Leao, Rebic

Mancano Tonali, Saelemaekers, Kjaer

21 agosto 2023

Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Loftus Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao

17 agosto 2024

Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Loftus Cheek, Chukwueze (Hernandez) Pulisic, Leao, Jovic (Morata)

23 agosto 2025

Maignan,Tomori, Gabbia ,Pavlovic, Saelemaekers, Loftus Cheek,Modric, Fofana , Estupinan, Pulisic, Gimenez

Queste formazioni sono la risposta alla domanda se il Milan si sia indebolito in questi anni, e se questo ,sconfitto nel debutto di San Siro, sia addirittura il meno competitivo delle ultime stagioni, nonostante le ingenti quantità di denaro messi sul mercato. Aspetto che comunque rappresenta una aggravante.

Il mercato 2025 parte ,come già sottolineato, da un peccato originale e…mortale. Il ritardo della scelta del Direttore Sportivo. Dopo il casting di fine febbraio, il lungo tentativo di prendere Tony D’Amico, nonostante le continue e forti resistenze dell’Atalanta, ha bloccato ogni decisione fino a fine maggio. E’ chiaro che Igli Tare non abbia avuto la possibilità di pianificare per tempo la costruzione della squadra. Con Max Allegri che pare non sia sempre stato pienamente coinvolto nella scelta dei rinforzi. Eppure Arrigo Sacchi lo ripete sempre che l’allenatore debba essere il primo a scegliere i nuovi giocatori.

Manca meno di una settimana alla fine del mercato ,una settimana che ha visto giorni infuocati. Sette giorni fa, a quest’ora, si leggeva di Rasmus Hojlund, come candidato numero uno al ruolo di futuro centravanti del Milan. Sembra sia passato un anno.

Poi, quando i titoli si sbilanciavano sull’arrivo del danese, ecco la bomba di mercato. I dirigenti rossoneri cambiavano obbiettivo. Trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen, pur conoscendo le problematiche fisiche legate al ginocchio, si è preferito effettuare le visite specialistiche a Milano, piuttosto che in cliniche più…nascoste. Visite che hanno purtroppo bocciato il nigeriano.

Allora avanti con Konrad Harder, ma tutto è ancora bloccato in attesa dell’arrivo di Ioannidis, scelto dallo Sporting Lisbona per sostituire il giovane danese. Quando arriverà? Venerdì il giorno decisivo, ma le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo.

In questo caso, l’unico disponibile ai prezzi preferiti dal Milan sarebbe Arokodare , ma sembra non piaccia . Altre soluzioni francamente sono imprevedibili.

Quali gli ultimi movimenti? Se Brescianini passasse al Napoli, l’Atalanta coprirebbe il buco a centrocampo con Musah. Altri 25 milioni nelle casse ,piene di milioni di euro, di Casa Milan, che potrebbero essere versati al Marsiglia per Rabiot, il preferito da Allegri. Il problema è la sigra Veronique, che non risponde più al telefono. Non solo ai dirigenti del Milan, ma di altri club italiani. I dirigenti milanisti ci proveranno, anzi ci hanno provato.

Voci delle ultime ore parlano anche di un difensore centrale. Attenzione a Dijmsiti, ma uno dei preferiti da Massimiliano Allegri è Tosin Adarabioyo, oggi al Chelsea. Un negozio comunque molto caro.

Manca una settimana, dicevo, ma può succedere di tutto. Anche se innanzitutto il Milan deve vincere a Lecce!