Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve

Ci auguriamo che sia stato solo un incidente di percorso, uno scivolone pesante alla prima giornata di campionato, ma ad essere onesti le impressioni che abbiamo avuto a San Siro contro la Cremonese sono state davvero pessime. Abbiamo rivisto tutti i problemi strutturali della scorsa stagione, sia tattici che tecnici, ma anche ambientali. Una serata inquietante, che ha segnato sia il tifoso milanista che l’allenatore.

Non è un caso che il giorno dopo la pessima figura contro la Cremonese si sia svolto un summit di mercato in sede per cercare di correre ai ripari. Il tecnico toscano ha chiesto di migliorare l’organico con una punta, un centrocampista e un difensore. Non sottovalutiamo la mancanza di un grande difensore che al momento non c'è. La punta doveva essere Vlahovic ma per esigenze economiche è stato preso Conrad Harder, una grossa incognita. Potrà diventare forte, ce lo auguriamo vivamente, ma sbarca a San Siro un ragazzino di 20 anni che ha fatto una sola stagione allo Sporting da riserva. Permetteteci di essere preoccupati.

In questa ultima settimana si cercherà di migliorare la rosa ma resta la sensazione che il mercato condotto fino ad oggi non abbia migliorato la squadra rispetto all’anno scorso. Anzi, per certi versi la qualità si è anche abbassata. L’unico appiglio per il milanista può essere Max Allegri. L’allenatore con la sua esperienza dovrà fare la differenza, altrimenti saranno dolori.

Troppe scommesse, troppe incognite e poche certezze. L’attacco si è impoverito rispetto alla passata annata, la difesa pure, solo a centrocampo c’è stata l’aggiunta di un paio di buoni giocatori. La prima partita ha condizionato il giudizio ma una squadra come il Diavolo non può presentarsi in questo stato alla prima di campionato, e perdere contro una neopromossa che lotterà tutto l’anno per salvarsi. Pensare di giocare tutto l’anno con Pavlovic, Tomori ed Estupinan in difesa non fa dormire nessuno.

La partita di Lecce sarà già un crocevia importate. Il mondo Milan si aspetta una risposta concreta, soprattutto Max Allegri ha chiesto maggiore attenzione alla fase difensiva, ciò che è mancato totalmente all’esordio in serie A.