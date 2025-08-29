probabile formazione

Pulisic verso la panchina, coppia Saele-Bebote

PROBABILE FORMAZIONE - Pulisic verso la panchina, coppia Saele-BeboteMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:25News
di Francesco Finulli

Il Milan questa sera scende in campo contro il Lecce, in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: teatro della sfida sarà il Via del Mare. I rossoneri devono riscattare una partenza più che falsa, all'esordio contro la neopromossa Cremonese, e si ritroveranno davanti i pugliesi che hanno pareggiato 0-0 con il Genoa e che tra le loro fila schierano il grande ex - ancora di proprietà milanista - Francesco Camarda.

È già grande emergenza in attacco e non solo per Massimiliano Allegri. Non parteciperanno alla trasferta nè Rafael Leao, nè Ardon Jashari per infortunio e anche Alex Jimenez è assente per questioni di mercato. Inoltre pure Christian Pulisic, non al 100% per un problema alla caviglia, sarà costretto a partire dalla panchina, salvo clamorose sorprese.

Il tecnico rossonero confermerà il 3-5-2 e la stessa difesa vista con la Cremonese davanti a Maignan: il trio composto da Tomori-Gabbia-Pavlovic. Conferma, quasi scontata, anche per Luka Modric che si posiziona davanti alla retroguardia: accanto a lui Fofana e Loftus-Cheek. Nonostante il brutto primo tempo di una settimana fa, riproposto a sinistra anche Pervis Estupinan mentre a destra la vera novità con Yunus Musah che è stato utilizzato nelle prove della vigilia. In attacco accanto a Gimenez ci dovrebbe essere Saelemaekers. Queste le indiscrezioni raccontate da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24.

Panchina cortissima con Chukwueze e il giovane Cheveyo Balentien, appena sbarcato nel progetto Milan Futuro, presenti come armi offensive.

MILAN (3-5-2)

16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
80 Musah 8 Loftus-Cheek 14 Modric 19 Fofana Estupinan
56 Saelemaekers Gimenez

A disposizione1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4 Ricci, 11 Pulisic, 21 Chukwueze, 25 Balentien

All. Massimiliano Allegri

Indisponibili: Leao (polpaccio), Jashari (perone), Jimenez (mercato)
Squalificati: nessuno
Diffidati: nessuno

La designazione arbitrale completa per Lecce-Milan

Arbitro: MARINELLI
Assistenti: DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA

DOVE VEDERE LECCE-MILAN
Data: venerdì 29 agosto 2025
Ora: 20.45
Stadio: Via del Mare, Lecce
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it