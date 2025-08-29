Bournemouth su Jimenez. Il tecnico Iraola: "Cerchiamo un centrale e in altre zone del campo"
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Tottenham, il tecnico del Bournemouth, Andoni Iraola, ha parlato dei possibili acquisti in questi ultimi giorni di mercato. Uno di questi è Alex Jimenez, fuori dal progetto Milan. L'esterno non è stato nominato esplicitamente dal tecnico, che ha comunque spiegato:
"Succedono sempre molte cose negli ultimi due o tre giorni di mercato. Il club sta ancora cercando di ingaggiare un difensore centrale e potrebbero esserci cambiamenti anche in altre posizioni".
La trattativa tra i due club procede spedita e potrebbe chiudersi con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo allo scattare di un certo numero di presenze (15) per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Memore dell’esperienza Kerkez, però, il Milan starebbe cercando di coprirsi inserendo una percentuale sulla futura rivendita del calciatore spagnolo.
Tuttavia il Como sembra rilanciare, avendo presentato una nuova offerta a 28 milioni di euro.
