Nkunku ha firmato, domani l'ufficialità. Akanji, offerta verbale al Man City

Calciomercato Milan del 29 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

19.10 | C'È LA FIRMA DI NKUNKU

Christopher Nkunku ha firmato il suo contratto che lo legherà al Milan per le prossime cinque stagioni. Il giocatore arriva al Milan per circa 42 milioni di euro complessivi: questi si ripartiscono tra 37 milioni di parte fissa e circa 5 milioni di bonus che non sono però facilmente raggiungibili. L'ufficialità del trasferimento verrà data domani.



18.32 | PRIMA OFFERTA VERBALE PER AKANJI

Ultime novità di mercato riguardanti Manuel Akanji che arrivano dall'esperto di mercato, Fabrizio Romano. Nel dettaglio il Milan avrebbe fatto una prima proposta verbale al Manchester City. Proposta di 15 milioni di sterline (al cambio attuale 17.3 milioni di euro) più bonus, cifra che dovrebbe essere ritenuta congrua dal club inglese che lo ha messo in vendita. Il club è già da qualche giorno in contatto con gli agenti del giocatore. Va detto che su Akanji si è inserito il Tottenham, che sembrerebbe in vantaggio sul giocatore. Oltre ai londinesi si registra l'interesse del Galatasaray ma anche del Bayer Leverkusen e del Crystal Palace.

18.04 | NKUNKU È ARRIVATO IN SEDE

Christopher Nkunku è arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto. Il giocatore arriva al Milan per circa 42 milioni di euro complessivi: questi si ripartiscono tra 37 milioni di parte fissa e circa 5 milioni di bonus che non sono però facilmente raggiungibili. Il francese si legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni.

17.40 | SORPASSO TOTTENHAM SU AKANJI

Il Manchester Evening News ha fatto il punto sul mercato in uscita, dando aggiornamenti relativi a Manu Akanji. Sullo svizzero ora sarebbe il Tottenham in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Il City ha deciso di sacrificare il centrale avendo in rosa troppi giocatori non cresciuti in casa e nemmeno in Inghilterra. Il club è disposto a cedere il giocatore per 15 milioni di sterline, cifra che il Tottenham sembra non aver problemi a spendere, oltre a garantire al giocatore la vetrina della Champions League. Per questo motivo i londinesi sarebbero davanti al Milan e anche al Galatasaray, altro club interessato all'elvetico.

17.14 | NKUNKU RIENTRATO DOPO L'IDONEITÀ SPORTIVA

In questi minuti, Christopher Nkuku è rientrato in hotel dopo aver sostenuto le visite mediche. L'attaccante francese si recherà a breve in sede per firmare il contratto che lo legherà al Milan.

14.20 | IL COMO INSISTE PER JIMENEZ

Il Como insiste per Alex Jimenez. Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, la società Lariana avrebbe presentato una nuova offerta da 28 milioni di euro per il laterale spagnolo, cercando così di insediare la forte concorrenza del Bournemouth.

14:10 | DISTANZA PER AKANJI

Il Milan continua a lavorare per rinforzare e completare la difesa di Max Allegri. L'obiettivo numero uno resta Manuel Akanji del Manchester City, per il quale i discorsi si sarebbero complicati nelle ultimissime ore. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nonostante l'apertura al trasferimento in Italia, Milan e calciatore non sono riusciti a trovare un'intesa sull'ingaggio per il momento

13:36 | JIMENEZ VERSO IL BOURNEMOUTH

Milan e Bournemouth lavorano per la cessione di Jimenez. Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo alal 15esima presenza in Premier League dello spagnolo. Il Diavolo sta anche cercando di inserire una percentuale sulla futura rivendita del classe 2005.

12:58 | NKUNKU AL CENTRO AMBROSIANO

Dopo le visite mediche Christopher Nkunku è arrivato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. CLICCA QUI

12:44 | TERMINATE LE VISITE MEDICHE DI NKUNKU

Christopher Nkunku ha terminato le visite mediche presso la Clinica La Madonnina. Next stop Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva. CLICCA QUI

12:00 | SIRENE TURCHE PER BENNACER

Stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto, il Trabzonspor avrebbe presentato un'offerta per Ismael Bennacer. Riflessioni in corso da parte del calciatore, che potrebbe convincersi della destinazione e lasciare il Milan in questo calciomercato.

12:00 | GLI SPURS CI PROVANO PER AKANJI

Non solo Milan per Manuel Akanji. Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, infatti, anche il Tottenham avrebbe avuto un primo approccio con il Manchester City per il difensore svizzero.

11.30 | IPOTESI PELLEGRINI

Per il centrocampo del Milan spunta l'ipotesi Lorenzo Pellegrini dalla Roma. Fuori dal progetto tecnico giallorosso, il classe 1996 potrebbe diventare la più classica delle opportunità di fine mercato per il Diavolo dopo il grave infortunio di Ardon Jashari.

11.20 | RABIOT PUÒ RESTARE A MARSIGLIA

Intercettato dai colleghi de Ici Provence subito dopo i sorteggi di Champions League, il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha aperto a una permanenza di Adrien Rabiot, confermando dei dialoghi in essere per ricucire i rapporti dopo essere stato messo fuori rosa, e sul mercato, dopo la lite furibonda con Rowe.

10.45 | CHUKWUEZE-FULHAM: CONTATTI RIPRENDERANNO DOPO LECCE

Secondo quanto riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro video di questa mattina sul canale YouTube, la trattativa tra Milan e Fulham per Samuel Chukwueze si sarebbe messa in pausa per la partita di stasera contro il Lecce, in cui i rossoneri sono in emergenza offensiva e hanno bisogno dell'esterno nigeriano almeno in panchina. I contatti tra i due club, viene riportato, sono stati frequenti e costanti tra martedì e mercoledì tanto che è stata raggiunta un'intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al presentarsi di determinate condizioni. Il costo totale dell'operazione sarebbe di 25 milioni di euro. Dopo la gara di Lecce ci si aspetta che riprenderanno i contatti tra Milano e Londra per chiudere l'operazione.

10.20 | VISITE MEDICHE PER NKUNKU

Poco dopo le 9 di questa mattina, come da programma, Cristopher Nkunku è arrivato alla Madonnina in centro a Milano per effettuare le visite mediche. Dopo aver ottenuto anche l'idoneità sportiva, si recherà nel primo pomeriggio a Casa Milan dove firmerà il suo contratto. GUARDA IL VIDEO.

10.00 | AKANJI, CONTATTI CONTINUI: NODO INGAGGIO

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il club rossonero sarebbe in contatto costante da ieri con il City e con l'entourage di Manuel Akanji: anche oggi proseguiranno i discorsi. Il difensore svizzero ha dato la sua disponibilità ma ora il difficile sarà trovare l'accordo sullo stipendio dal momento che il calciatore percepisce un ingaggio abbastanza alto in Inghilterra. Il club rossonero è al lavoro per cercare di chiudere in tempo un colpo che sarebbe molto importante per la rosa del tecnico livornese.