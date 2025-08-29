VIDEO MN - Nkunku è arrivato alla Madonnina: cominciate le visite mediche
Cristopher Nkunku è arrivato alla clinica La Madonnina in centro a Milano, come riportato dall'inviato di MilanNews.it presente questa mattina al di fuori della casa di cura. Quello che sarà ufficializzato nelle prossime ore come l'ottavo colpo del mercato rossonero ha iniziato così la sua prima giornata da milanista, cominciando dalle visite mediche di rito. Successivamente il francese otterrà l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano e infine si dirigerà, dopo pranzo, a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri.
Il Milan acquista il calciatore per 37 milioni di euro più 5 di bonus di difficile attivazione: Nkunku firmerà un contratto quadriennale. Di seguito viene riportato il video dell'arrivo alla Madonnina del francese:
