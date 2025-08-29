MN - Terminate le visite mediche di Christopher Nkunku

Oggi alle 12:44News
di Lorenzo De Angelis

Terminate le visite mediche di Cristopher Nkunku presso presso laclinica "La Madonnina". Il prossimo step prima della firma è l'idoneità fisica al Centro Ambrosiano.

Nel pomeriggio l'attaccante francese sarà a Casa Milan per la firma sul contratto. Nella sua esperienza in rossonero l'ex Lipsia e Chelsea vestirà la maglia numero 18, come anticipato anche da MilanNews.it