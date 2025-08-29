MN - Nkunku è arrivato al centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva
Dopo aver concluso le visite mediche Christopher Nkunku si è subito diretto presso il centro Ambrosiano dove otterrà l'idoneità sportiva. Successivamente, nel primo pomeriggio, si recherà presso Casa Milan per firmare il contratto che lo farà ufficialmente diventare un nuovo giocatore del Milan.
L'attaccante francese in questa sua nuova esperienza vestirà la maglia numero 18, come fatto sia al Chelsea che ancora prima in Germania al RedBull Lipsia.
🔴⚫️ L’arrivo di #Nkunku presso il centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva con il #Milan.— MilanNews.it (@MilanNewsit) August 29, 2025
(Via @lollodean_ ) pic.twitter.com/gWItYew04Q
