MN - Nkunku è arrivato al centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva

MN - Nkunku è arrivato al centro Ambrosiano per l'idoneità sportivaMilanNews.it
Oggi alle 12:58News
di Lorenzo De Angelis

Dopo aver concluso le visite mediche Christopher Nkunku si è subito diretto presso il centro Ambrosiano dove otterrà l'idoneità sportiva. Successivamente, nel primo pomeriggio, si recherà presso Casa Milan per firmare il contratto che lo farà ufficialmente diventare un nuovo giocatore del Milan. 

L'attaccante francese in questa sua nuova esperienza vestirà la maglia numero 18, come fatto sia al Chelsea che ancora prima in Germania al RedBull Lipsia. 