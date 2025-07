È derby di Milano per Leoni: sul difensore del Parma ci sono Inter e Milan

vedi letture

E che derby di mercato sia. Giovanni Leoni piace a tutti. Il difensore del Parma è un elemento molto pregiato e può essere un elemento di cui tanto si parlerà in questi mesi di trattative. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fermo restando la volontà dei ducali di non privarsene, il giocatore non solo sarebbe nelle mire dell'Inter ma sarebbe un oggetto del desiderio anche del Milan. Sullo sfondo, starebbe seguendo interessata anche la Juventus.

La qualità del ragazzo non è certamente passata inosservata. L’Inter da tempo gli ha posato gli occhi sopra e non molla la presa. I nerazzurri vogliono rinforzare il proprio pacchetto difensivo e l’ex Sampdoria è il profilo più indicato non solo per le prestazioni ma anche per le prospettive che dà per il futuro un ragazzo del 2006. Motivo per cui l’offerta del club di viale della Liberazione è salita a 30 milioni di euro ma potrebbe anche non bastare.

Si è accesso, come dicevamo, una sfida tutta meneghina su di lui. Anche i rossoneri avrebbero messo nel mirino il ragazzo e potrebbero sferrare un attacco per regalare a mister Massimiliano Allegri un giocatore di assoluto valore. Da via Aldo Rossi starebbero solo attendendo i milioni ricavati dalla cessione di Thiaw.