Il Burnley ha chiesto Bondo in prestito, ma il francese vuole restare al Milan

Tra i giocatori che lunedì saranno presenti a Milanello per il classico raduno di inizio stagione ci sarà ancora Warren Bondo, centrocampista arrivato a gennaio in rossonero dal Monza a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il francese è finito nel mirino del Burnley che lo ha chiesto in prestito. L'ex Monza, però, non vuole andare via dal Milan, ma vuole restate per giocarsi le sue carte con Massimiliano Allegri.

I primi mesi di Bondo al Milan non sono stati semplici a causa di qualche infortunio: all'inizio della sua avventura rossonera è stato fuori per qualche partita per un problema fisico rimediato quando era ancora al Monza, mentre nel finale di stagione è rimasto ai box per un problema alla caviglia. Nel mezzo diverse panchina e cinque presenze, di cui tre da titolare.