Le parole di Carlo Ancelotti dopo aver conquistato l'accesso alla sesta finale di Champions della sua carriera da allenatore

vedi letture

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, analizza ai microfoni di Prime Video la vittoria per 2-1 in rimonta nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco: "Siamo contenti, è successo un'altra volta. Succede sempre. Novanta minuti al Bernabeu sono molto lunghi, è stato così anche questa volta. Abbiamo giocato bene, meritando di vincere, ci siamo riusciti solo agli sgoccioli come succede in queste partite di alto livello".

C'è un momento che ricorderà di più?

"Quando l'arbitro ha fischiato la fine (ride ndr)".

Il cambio di Joselu è stato suggerito da tuo figlio Davide?

"Discutiamo, l'idea di Joselu era condivisa perché in quel momento avevamo il controllo e lui è molto forte in area".

Quanto è importante contare su uno staff così?

"Delegare nella leadership è molto importante, ho la fortuna di avere uno staff di alto livello e giocatori fortissimi anche caratterialmente".