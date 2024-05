2-2 folle del Lille di Fonseca col Nizza di Farioli. Les Dogues ai preliminari di Champions

Il Lille di Paulo Fonseca si è garantito l'accesso ai preliminari della prossima Champions League. I Les Dogues, dopo il folle pareggio di questa sera contro il Nizza di Farioli, hanno chiuso il loro campionato di Ligue 1 al quarto posto in classifica, risultato più che ottimo anche se leggermente agrodolce, visto che soli due punti hanno diviso la formazione dell'allenatore portoghese alla qualificazione diretta alla prossima, e nuova, Champions League.

A fronte di questo risultato sarà curioso capire ora cosa farà del suo futuro Paulo Fonseca, da tempo uno dei principali candidati a sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan, anche perché stando a quanto riportato questa mattina da Le Parisien non è assolutamente da escludere la possibilità che il portoghese rinnovi con il Lille il suo contratto per guidare la formazione francese l'anno prossimo in Champions League. Staremo a vedere.