Sabato prevista una sgambata contro Milan Futuro: poi la partenza in tournée

Lunedì è iniziata la seconda settimana di allenamento per il Milan. La squadra è al lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri, sempre (fatta eccezione per sabato scorso) con una doppia seduta, e mancano solo Santiago Gimenez e Luka Modric all'appello: i due calciatori rientreranno a inizio agosto, una volta terminate le vacanze post Gold Cup e Mondiale per Club. Oggi è prevista una sola seduta di allenamento nel pomeriggio.

Alla fine di questa settimana, però, le cose inizieranno a farsi più serie. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, sabato mattina al Centro Sportivo di Milanello è in programma una sgambata contro il Milan Futuro: partitella che sarà svolta e giocata a porte chiuse. Successivamente, la sera è prevista la partenza per la tourneé in Oceania e Asia dove i rossoneri incontreranno in amichevole l'Arsenal, il Liverpool e il Perth (QUI calendario e dove vedere le partite).