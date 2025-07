Bianchin sul centrocampo del Milan: "Per Allegri c'è uno di gamba, Modric e teoricamente Jashari"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso durante il podcast La Tripletta de La Gazzetta dello Sport sul centrocampo del Milan: "Per Allegri c'è una mezzala intensa, di gamba, quindi Fofana o Loftus-Cheek, poi Modric e teoricamente Jashari. Ricci resta fuori? Si cambia, ma con una partita a settimana si può giocare anche poco. Per me Ricci può fare 10 anni di Milan per la testa che ha. Modric farà una stagione, forse un'altra".

IL PUNTO SU JASHARI

Per come si erano evolute le cose in questi giorni sembrava quasi scontato che Jashari e il Club Bruges arrivassero allo scontro. Il giocatore, che continua a volere solo ed unicamente il Milan, ha però deciso di compiere un passo indietro per cercare nel suo piccolo di agevolare le trattative. Lo svizzero ha infatti deciso di cambiare strategia, attuando un profilo più basso accentando di partecipare agli allenamenti con il Club Bruges che oggi si è riunito presso il suo centro sportivo per cominciare ufficialmente la stagione.

Nonostante questo, comunque, la volontà di Jashari non cambia. Per questo motivo il Milan continua a lavorare forte su questa pista, ma a fari spenti, convinto che con il passare del tempo la situazione possa sbloccarsi una volta e per tutte. La sensazione è che basterebbe un piccolo passo in avanti per sbloccare tutto, anche perché la porta che affaccia su Milano, alla fine, non è mai stata chiusa. E ora, più che mai, serve solo la chiave