Bucciantini: "Leao dovrà dare gol, assist, rigori procurati e tanto altro. Gli altri problemi deve risolverli la squadra”

Marco Bucciantini, opinionista, si è così espresso a Radio Rossonera sul rapporto tra Massimiliano Allegri e Rafael Leao: “Gli allenatori sono allenatori, non psicoterapeuti. Sicuramente Pioli ha fatto sentire Leao libero e leader, ma sapeva che molte cose non poteva farle e hai risolto questa mancanza con gente come Tonali o come Theo. Fonseca ha fatto un tentativo di organizzarsi come se Theo e Leao fossero giocatori normali, ma non è andata bene. Allegri risolverà il problema con altri, ciò che manca a Rafa, lo farà la squadra, ma lui farà di più. Il portoghese dovrà dare gol, assist, rigori procurati e tanto altro, gli altri problemi deve risolverli la squadra”.

INTESA CON ALLEGRI

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sui due assi delle fasce dell'attacco del Milan, due dei protagonisti annunciati sui quali il nuovo allenatore Max Allegri ha tutta l'intenzione di puntare, senza se e senza ma.

C'è Christian Pulisic, il cui lavoro nei primi giorni di allenamenti a Milanello è stato molto apprezzato dal tecnico. Allegri, si legge, sta scoprendo le sue doti tecniche e la capacità di adattarsi a ogni situazione offensiva. Nelle scorse ore sono arrivate voci di un forte interessamento dell'Al Nassr in Arabia Saudita, ma l'esterno americano intende rimanere al Milan e nel corso dell'anno provare anche a rinnovare il proprio contratto con il Diavolo (scade il 30 giugno del 2027, c'è però un'opzione per andare avanti assieme fino al 2028).

Allegri è stato visto dialogare più volte e in maniera fitta anche con Rafael Leao. Il portoghese risulta essere tra i migliori nei test atletici al centro sportivo del Milan e Allegri ha tutta l'intenzione di puntarci molto forte. Di fatto il tecnico sta chiedendo al suo asso di fare quel salto definitivo di carriera fin qui sempre rinviato. Da quanto filtra da Milanello, tra i due c'è un bel feeling.