Milanello, oggi seduta di allenamento al pomeriggio

Il Milan continua a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. Dopo una serie di giornate con doppie sedute, una al mattino e una al pomeriggio (fatta eccezione per sabato scorso e domenica), nella giornata di oggi è previsto una sola sessione di allenamento al pomeriggio. La squadra ieri, dopo il secondo momento di lavoro, ha lasciato Milanello e vi farà ritorno per l'ora di pranzo quest'oggi per continuare nella preparazione della nuova stagione.

Nella giornata di ieri, Allegri dopo l'allenamento ha avuto modo di andare a salutare Massimo Oddo e Mauro Tassotti: i due, allenatore e collaboratore tecnico di Milan Futuro, hanno avuto un breve confronto cordiale con il tecnico rossonero che vuole avere sotto controllo tutta l'area sportiva di campo della società, come ha comunicato ieri Peppe Di Stefano di Sky Sport 24.