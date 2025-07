Modric esalta Leao: "Grandissimo giocatore. Lui è il presente e il futuro del Milan"

Luka Modric ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Milan TV:

Sul numero 14: "Mi piace questo numero. So che al Milan il numero 10 è indossato da un grandissimo giocatore come Leao. Lui è il presente e il futuro del Milan. Visto che il 10 non era libero ho dovuto sceglierne un altro. Ho preso il 14 perchè mi piace, l'ho indossato anche in nazionale, all'inizo della mia carriera e al Tottenham. Ho portato, spero andrà bene anche qui".

Sui suoi sogni ancora da realizzare: "Ho raggiunto tanti traguardi, più di quelli che mi sarei aspettato. Sono felice e grato di quello che ho fatto. Non mi sento mai soddisfatto, voglio sempre di più, specialmente a livello professionale. Quando vinci, quanto hai questo sentimento lo vuoi sempre riprovare. Ecco perchè ho ancora la voglia e la fame di vincere".

Sulla sua vita fuori dal campo: "Fuori dal campo ho fatto tutto ciò che volevo: ho una bellissima famiglia, una moglie e tre figli. Questa per me è la cosa più importante, non ho bisogno di nient'altro. Con mia moglie voglio solo trasmettere dei valori importanti ai miei figli: essere rispettosi e umili come i miei genitori hanno insegnato a me e alle mie sorelle. Questo è quello che ho, sono molto felice e grato per questo".