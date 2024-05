Gentile: "Vedrei bene De Zerbi sulla panchina rossonera, ma sono scettico sulla poca pazienza del Milan di questi tempi"

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con 'Campo Aperto' in onda su SkySport 24, il giornalista Riccardo Gentile ha parlato del futuro di Roberto De Zerbi, il cui nome in questi giorni è stato accostato anche alla panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Io lo vedrei anche bene De Zerbi sulla panchina del Milan, ma sono scettico sulla poca pazienza del Milan di questi tempi. Pioli non meritava di essere portato alla porta, perché i risultati lo dicono, non lo dico io. E' arrivato secondo, non ultimo, e la squadra aveva dei difetti, non era una squadra straordinaria il Milan, è giusto che qualcuno lo ricordi. Con un allenatore come De Zerbi secondo me un po' di pazienza ci vuole, ci vorrà al momento in cui inizia un suo percorso".