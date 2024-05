Donadoni: "Oggi i presidenti non sono veri e propri appassionati di calcio o tifosi di quel club che poi magari hanno comprato"

Ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex calciatore ed allenatore Roberto Donadoni ha parlato di Milan con riferimento alla nuova società e proprietà rossonera che non pare aver instaurato un ottimo rapporto con i tifosi, ancora affenzionati a figure come il compianto presidente Sivlio Berlusconi. Queste le sue dichiarazioni.

"I tempi cambiano, quindi le cose si modificano. Oggi la realtà è questa, e quindi bisogna saperlo accettare e comprendere che purtroppo personaggi come quelli che tu hai indicato (Berlusconi, Giovanni Agnelli, Moratti ndr), non ci sono più. Oggi la maggior parte dei casi, i presidenti non sono veri e propri appasionati di calcio o tifosi di quel club che poi magari hanno comprato. Quindi è così, non si può cambiare questo tipo di indirizzo, bisogna cercare però di dare sempre una mano in senso positivo, quindi anche per i tifosi è importante sostenere sempre la squadra".