Questione Stadio, il nodo è legato alla data di decorrenza del vincolo

"Nel derby del vincolo il Ministero sta con il Comune" titola oggi l'edizione milanese di Repubblica. La questione è legata alla data di nascita dello stadio, o meglio, del secondo anello dell'impianto. E pertanto il giorno esatto dal quale far partire il corso del tempo per stabilire se siano passati 70 anni esatti, il che farebbe scattare automaticamente il vincolo culturale per il glorioso San Siro.

Qualora fossero già scattati, l'opera diventa di interesse culturale e pertanto oggetto di tutela. Automaticamente la cessione dell'impianto a Milan e Inter sarebbe bloccata. Per la sovrintendenza, la data dal quale far partire il conteggio è quella del 10 novembre 1955, in cui vi è stato l'ultimo collaudo del secondo anello. Ciò si basa su un verbale che sancisce la fine dei lavori.

Tra le obiezioni sollevate vi è quella che lo stadio ospitava i tifosi già prima del novembre 1955, tuttavia articoli e foto dell'epoca testimoniano come i lavori non fossero ancora ultimati. Il Comitato "Sì Meazza", attraverso i suoi legali, chiede di sospendere in via cautelare gli atti propedeutici alla vendita dello stadio. Martedì si terrà un'udienza davanti ai giudici del TAR e in vista di essa sono arrivate già le memorie di Milan e Inter, del Comune e del Ministero.

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha intanto convocato i capigruppo di maggioranza per domani. Si studieranno le prossime mosse, sperando di chiudere la trattativa con Milan e Inter.