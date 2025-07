Sinner scrive la storia a Wimbledon: il messaggio del Milan

Serata storica per il tennis italiano e lo sport in generale: Jannik Sinner vince Wimbledon per la prima volta, il suo quarto slam e il primo azzurro a vincere lo Slam inglese. Battuto il rivale-amico spagnolo Carlos Alcaraz per 3-1 al termine di una partita dominata dopo il primo set perso. Una grande vittoria per un ragazzo che ha già scritto la storia dello sport del nostro paese e di un ragazzo che ha una grande passione per il Milan, che in diverse occasioni ha sostenuto anche allo stadio.

Non poteva mancare dunque il messaggio di congratulazioni del club rossonero su X: "Una giornata da scrivere nel libri della storia! Sei speciale, Jannik!".