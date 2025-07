Il Neom SC piomba su Xhaka: accordo da 10 milioni per il contratto

Niente Milan o Juventus per Granit Xhaka? Secondo quanto riporta il giornalista Florian Plettenberg su X, il centrocampista svizzero avrebbe raggiunto un accordo verbale di massima con il Neom SC. Il 32enne potrebbe arrivare a guadagnare 10 milioni di euro netti a stagione.

Anche il Fenerbahce è entrato in corsa, nel caso in cui il trasferimento al club neopromosso della Saudi Pro League non dovesse concretizzarsi. Il Neom SC ha informato verbalmente il Bayer 04 Leverkusen dell’intenzione di acquistare Xhaka. È stata proposta una cifra di circa 6 milioni di euro, ma al momento non c’è ancora un’intesa tra i club. Nuovi colloqui, potenzialmente decisivi, sono attesi per lunedì. Con le italiane ovviamente alla finestra.