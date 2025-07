MN - Grassia: "La storia del calcio dominante è una barzelletta. Ibra, qual è il tuo ruolo?"

vedi letture

Il Milan riparte da Massimiliano Allegri, 11 anni dopo. Una stagione che sa di anno zero per una squadra reduce da un ottavo posto in classifica che è costato l'esclusione dalle coppe europee. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Filippo Grassia. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Un anno fa il Milan faceva una scelta che ha fatto storcere il naso optando per Paulo Fonseca. Ibrahimovic difese la scelta parlando di calcio dominante. Con Allegri si è fatta un'inversione a U

"La storia del calcio dominante è una barzelletta. Il calcio che conta è quello che fa risultato. Poi ci sono gare dove vinci e dai spettacolo, ma altre in cui devi pensare a portare a casa il risultato. E a proposito di Ibrahimovic, non ho ancora capito il suo ruolo: come e quanto intervenga nelle scelte di mercato e se ci sarà connessione tra lui e Allegri".