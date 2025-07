Ventura: "Sarà un campionato equilibrato. Inter in crisi, il Milan invece deve ricostruire bene"

vedi letture

L'ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Napoli Giampiero Ventura ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte affrontando gli ultimi temi d'attualità in Serie A: “Il mercato del Napoli è appena iniziato ma la traccia è molto interessante. La difesa è stata un punto di forza e l’attacco secondo me andrebbe rinforzato, come già sta accadendo. Noto la voglia di fare qualcosa di importante. Penso che sia un momento storico per il Napoli, può aprire un ciclo come non è capitato dopo lo scudetto vinto con Spalletti per le ragioni che conosciamo".

Il punto anche sul Milan

Ventura poi aggiunge: "Dico questo perchè l’Inter secondo me è in una crisi di identità, il Milan si deve ricostruire, Roma e Lazio sono due punti interrogativi. Il Napoli ha dalla sua la continuità tecnica e il club, con convinzione, sta supportando le idee e i desideri di Conte, sono segnali estremamente forti. Tra Ndoye, Chiesa, Zaccagni e Lookman prenderei quest’ultimo, perché ha dimostrato di essere diventato un giocatore assolutamente determinante. Ovviamente non so se è acquistabile. Chiesa è un punto interrogativo perché stiamo parlando comunque di un giocatore che ha potenzialità enormi, ma ha giocato 25 minuti in tutta la stagione".