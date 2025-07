MN - Grassia: "Aver dato via Saelemaekers è stata un'idiozia. Bene il suo ritorno"

vedi letture

Il Milan riparte da Massimiliano Allegri, 11 anni dopo. Una stagione che sa di anno zero per una squadra reduce da un ottavo posto in classifica che è costato l'esclusione dalle coppe europee. Ne abbiamo parlato col noto giornalista Filippo Grassia. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Milan che non è rimasto con le mani in mano, a giudicare dagli acquisti di Modric e Ricci

"Su Modric la perplessità è legata all'età. Non dimentichiamoci che un anno fa aveva praticamente deciso di smettere. Ci sta per questa stagione perché il Milan è fuori dalle coppe e la qualità del croato non si discute. Ma è pur sempre un giocatore di 40 anni. Ricci mi piace, giocatore di temperamento e per questo viene spesso ammonito. Bene il ritorno di Saelemaekers: averlo dato via è stata un'idiozia. Il belga è un giocatore che dà tutto per la causa, può giocare in più ruoli, segna e fa assist".