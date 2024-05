I giorni della scelta. Quel No tanto discusso. Qualche retroscena. Il Milan spenderà sul mercato

Il Milan in questi giorni sceglierà il prossimo allenatore. C’è grande attesa per capire su quale nome cadrà la preferenza della dirigenza, ma ad oggi risulta che la scelta definitiva non sia stata ancora fatta. Meglio non prendere decisioni affrettate per poi pentirsene, come stava accadendo per Lopetegui. In questo caso possiamo dire che molte notizie provenivano dall’entourage dello spagnolo, convinto che Julen diventasse il prossimo allenatore del Milan. I rossoneri hanno più volte incontrato il tecnico ma non sono mai arrivati alla firma. Probabilmente non tutti i componenti della dirigenza erano convinti e dopo la protesta dei tifosi (più per il comunicato forte della Curva ad essere onesti), si è andati sul No definitivo, spiazzando lo stesso Lopetegui.

Inutile ribadire, ancora una volta, che i tifosi vorrebbero Antonio Conte, ma al momento il tecnico pugliese non è stato ufficialmente contattato. Thiago Motta potrebbe mettere tutti d’accordo ma la Juve ha strappato un sì verbale dal tecnico del Bologna. In questi casi si può dire che finché non si vedrà la firma tra Motta e la Juve il Milan potrà sempre sperare. E se la dirigenza stesse lavorando proprio sull’allenatore del Bologna?

Arriviamo al capitolo Fonseca e Conceição, entrambi nel mirino del Milan. E’ possibile, nel caso di dell’allenatore del Porto, che sia più un lavoro del procuratore Jorge Mendes e non tutti sarebbero d’accordo con l’ex giocatore di Inter e Lazio. Capiremo tanto dall’incontro che Conceição avrà con il nuovo presidente Villas-Boas. In calo le quotazioni di Roberto De Zerbi a causa della clausola da 14 milioni di euro.

Non va sottovalutato però un messaggio che sta passando in queste settimane. Il Milan è deciso ad investire sul mercato. Al di là del tormentone sull’allenatore, il club spenderà per un attaccante di grosso calibro, prenderà un centrocampista e un difensore, e sta riflettendo anche sull’esterno destro. Questo perché tutti sono consapevoli che bisogna alzare il livello della squadra e coprire i ruoli scoperti con gli addii di Kjaer e Giroud. I tifosi sono giustamente delusi da un finale di stagione senza obiettivi e con tante brutte figure, ma bisogna razionalmente ricordare che la squadra ha una buona base, ora però bisogna migliorare in alcuni reparti per renderla migliore. E non sbagliare la scelta dell’allenatore.