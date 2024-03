Adli: "Florenzi è il più divertente, Gabbia mi ha sorpreso"

Ai microfoni di SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, Yacine Adli ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sui suoi compagni di squadra. Ecco le sue parole: "Il compagno che mi ha sorpreso? Gabbia. L’anno scorso giocava pochissimo, pur sempre più di me (ride), ma non ha mollato. Poi è andato al Villarreal ed è tornato con tanta fiducia in più. Quello più divertente? Florenzi. Prima, ridevo tanto con Sandro Tonali".

In merito al rapporto con i compagni, il francese ha poi spiegato: "Con loro parlo di tutto, e soprattutto parlo con tutti. Preferisco parlare di vita, delle difficoltà che incontriamo, delle prove cui ci sottopone. Cerco di dare il buon esempio e buoni consigli. È importante relativizzare (testuale): abbiamo la fortuna di aver trasformato una passione in lavoro, quindi dobbiamo essere pazienti quando le cose non vanno bene e guardare non quelli che stanno meglio, ma chi sta sotto di noi. È così che impariamo ad accontentarci di ciò che abbiamo".