L'estate porterà un nuovo attaccante. E probabilmente un nuovo record di spesa

vedi letture

Nel Milan che sarà, la priorità si chiama punta centrale. L'addio di Olivier Giroud, praticamente certo, lascerà un vuoto enorme che solo un grande numero 9 potrà colmare. E per questo l'estate del 2024 potrebbe essere quella del nuovo record di spesa per un singolo giocatore.

Perché l'obiettivo numero uno, Joshua Zirkzee, ha sì una clausola da 40 milioni ma che vale solo per il Bayern Monaco. Ergo, il Bologna si aspetta molti più soldi. Anche perché da accordi i bavaresi incasseranno il 40% della cessione a un altro club. Il prezzo, giusto secondo i parametri dei felsinei, è di 60 milioni di euro. Possibilmente cash.

In tempi dove Rasmus Hojlund dopo un anno di Serie A è andato via per 80 milioni, in Emilia si augurano che qualche gigante di Premier League faccia lo stesso per l'olandese. L'ostacolo, per il Bologna è che le grandi 7 d'Inghilterra hanno già le caselle piene e nel caso si daranno battaglia per un altro big di Serie A, come Victor Osimhen. Tutto a vantaggio del Milan che ha peraltro il gradimento del giocatore, sicuro di poter crescere ulteriormente nel calcio italiano. Per questo Saelemaekers può essere una sponda preziosa per abbassare il prezzo. Se davvero, contropartite o meno, si arriverebbe a spendere i 60 milioni richiesti il record non solo sarebbe battuto, ma persino polverizzato.

Leonardo Bonucci con i suoi 42 milioni è ancora oggi il trasferimento più caro della storia del Milan. Dopo 7 anni verrebbe finalmente battuto. Con la speranza che il nuovo acquisto da record faccia una figura migliore del difensore. E non ci vorrebbe in verità molto.

NEL PODCAST ODIERNO L'OBIETTIVO DI MERCATO DA RECORD DEL MILAN: ascoltalo cliccando sul banner in basso!