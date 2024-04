Uno riposerà al 100%, l'altro al 70%, l'altro ancora al 50%: i tre dubbi di Pioli per Milan-Lecce

vedi letture

Non è facile sbilanciarsi con le percentuali di vittoria di una competizione, meglio farlo - come di consueto - con i ballottaggi di formazione. E per quanto riguarda l'undici titolare del Milan contro il Lecce, nella sfida valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A ed in programma sabato 6 aprile alle 15:00 a San Siro, ci sono tre giocatori rossonero con cui sperimentare qualche calcolo delle probabilità.

Chi riposerà al 100% è: l'inglese è obbligato a restar fuori a causa della squalifica per cinque ammonizioni totali in campionato inflittagli dal Giudice Sportivo. Al 70%, invece, riposerà; il francese, reduce dagli impegni con la Francia e da quello dal primo minuto a Firenze, potrebbe lasciare il posto a Jovic per la sfida contro i salentini, trovandosi poi fresco per il match di andata di Europa League contro la Roma. Discorso simile per, anche se la contemporanea assenza di Loftus-Cheek a centrocampo potrebbe far riflettere Pioli: meglio fargli fare un'ora da titolare come sabato al "Franchi" o lanciarlo a gara in corso?

NEL PODCAST ODIERNO TUTTE LE ULTIME DI FORMAZIONE PER MILAN-LECCE: ascoltalo cliccando sul banner in basso!