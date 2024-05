Sky - Pioli in pole position per la panchina del Napoli. Il tecnico del Milan davanti a Conte

Stefano Pioli guadagna posizioni per la panchina del Napoli. È quanto riporta Sky Sport che fa il punto sui partenopei, che stanno lavorando all'allenatore per la stagione 2024/25. L'attuale tecnico del Milan sarebbe pertanto in pole position, con Vincenzo Italiano anch'egli in prima fila. Più attardati Gian Piero Gasperini e soprattutto il sogno dei tifosi milanisti, ossia Antonio Conte.

Ciò che starebbe portando alla frenata del tecnico salentino verso Napoli è la perplessità del presidente Aurelio De Laurentiis, che teme qualche difficoltà nell'aprire un ciclo di lungo corso con lui in panchina. Le ragioni sono dovute anche a fattori economici, essendo le richieste di Conte più alte rispetto agli altri candidati. Una situazione che fa gioco pertanto a Pioli, all'ultimo anno di contratto col Milan ma che di fatto è destinato a salutare dopo le ultime quattro partite di campionato. Vincenzo Italiano resta un candidato forte per i costi e per la qualità di gioco espressa della sua Fiorentina in questi tre anni. Per Gasperini invece è più complicato poiché l'Atalanta difficilmente lo libererà.