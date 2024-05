MN - Massaro: "Tutti devono lavorare per far tornare il Milan quello che era. Il Milan è l'eccellenza"

vedi letture

Ieri sera, alla Scuola Militare Teuliè di Milano, si è tenuta la serata di Gala che ha assegnato la 29esima edizione del Premio Gentleman Fair Play. Per il Milan premiati sia Christian Pulisic che Tijjani Reijnders. In più anche l'ex calciatore e ora ambassador Daniele Massato che ha ricevuto il Premio Gentleman alla carriera. Prima della serata di Gala condotta da Massimo Caputi in compagnia di Laura Barriales e Giorgia Rossi, gli inviati di MilanNews.it hanno intervistato proprio Daniele Massaro.

Le parole di Massaro sui valori del Milan di un tempo trasmessi a quello di oggi: "Chi mette quella maglia deve capire il senso di appartenenza, il rispetto, è una squadra che deve tornare ad alti livelli, in Italia, in Europa e nel mondo. Chi veste questa maglia deve capire, il Milan è l'eccellenza. 30 anni fa il nostro trionfo ad Atene? È passato, storia. Vittorie che rimarranno a tutti, non solo ai rossoneri ma a chiunque amava il calcio. La partita del secolo, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Tutti devono lavorare per far tornare il Milan quello che era, il Club più titolato al mondo"