UEFA, Milan in regola con gli obiettivi intermedi del Settlement Agreement per l'esercizio finanziario del 2024

La First Chamber CFCB, organo di controllo indipendente UEFA per le finanze dei Club e per il FPF, ha continuato a monitorare i dieci club che erano in regime di patteggiamento durante la stagione 2024/25.

AC Milan (ITA), FC Internazionale Milano (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique de Marseille (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Beşiktaş JK (TUR), Trabzonspor A.Ş. (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) sono risultati tutti in regola con gli obiettivi finanziari intermedi fissati per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024.

Nei giorni scorsi avevamo scritto (clicca qui) di come il Milan fosse sicuro di aver rispettato tutti i paletti del Settlement Agreement e del FPF.