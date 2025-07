MN - Il mentore di Jashari: "A 17 anni faceva le sedute tattiche alla squadra"

Ufficializzato Samuele Ricci e aspettando Luka Modric, il Milan ora spingerà forte per Ardon Jashari. Il Brugge si sta dimostrando ancora una volta un osso duro a giudicare dalla richiesta di 35 milioni di euro sotto la quale non intende scendere. Ma davvero vale tutti questi soldi?

Abbiamo sentito Sandro Chieffo, noto per la sua grande abilità a formare talenti in terra elvetica. Nato a Zurigo ma di origini italiane, è colui che possiamo definire il mentore di Ardon Jashari. Ci ha raccontato la crescita esponenziale di questo gioiello proprio sotto la sua guida ai tempi di Lucerna. Oggi responsabile della formazione dei talenti del Grasshoppers, Chieffo ci racconta in esclusiva per MilanNews.it come è sbocciato il talento di Jashari.

Di seguito un estratto dell'intervista (QUI L'INTEGRALE)

La richiesta del Brugge è di 35 milioni

"Quei soldi li vale tutti, è un giocatore che ti dà tantissimo sul campo: ti garantisce equilibrio, conquista i palloni, ha forza. Per me è completo e può arrivare a livelli altissimi".

Per Jashari il Milan è disposto a lasciar perdere un altro obiettivo come Xhaka

"Il Milan farebbe bene. Con tutto il rispetto per Xhaka, che è un grande giocatore, ma Jashari è il futuro".

Sarebbe pronto anche per le pressioni di San Siro?

"Conoscendolo sono certo che non si farebbe spaventare da San Siro. Ha una grande personalità ha una facilità di adattamento impressionante. A Brugge ha faticato giusto all'inizio, poi ha spiccato il volo".

Brugge, però è Brugge. E Milano è Milano. E il precedente De Ketelaere è fresco

"Ardon è un leader, non ha paura di niente. Pensi che a 17 anni faceva le sedute tattiche, ovviamente sotto le mie indicazioni, come una sorta di assistente allenatore. Gli dicevo i temi: come vogliamo pressare, come ci mettiamo nel blocco e lui preparava la lavagna e spiegava alla squadra. Ovviamente non era una cosa che gli facevo fare sempre, ma mi piace responsabilizzare i ragazzi".