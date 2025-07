Contatti tra il Milan e gli agenti di Lucca per valutare l'operazione

Il Milan si muove anche sul fronte offensivo. Dopo l’ufficialità di Samuele Ricci e i lavori in corso su più tavoli i rossoneri hanno effettuato un primo sondaggio per Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 in forza all’Udinese.

Secondo quanto riportato da Sky oggi ci sono stati i primi contatti tra il club milanista e l’entourage del giocatore, per valutare la fattibilità dell’operazione. Un inserimento che potrebbe rimescolare le carte, soprattutto considerando che il Napoli non ha ancora chiuso la trattativa con il centravanti italiano.

L’interesse del Milan arriva in un momento in cui la rosa rossonera conta, al momento, il solo Santi Gimenez come punta di ruolo. Il prestito di Abraham è terminato, Jovic è andato via a parametro zero, e Camarda è stato ceduto temporaneamente al Lecce per maturare esperienza.

Lucca rappresenta dunque un’opzione concreta per completare il reparto offensivo di Max Allegri con un profilo giovane, fisico e già rodato in Serie A. I dialoghi sono avviati, ora si attendono sviluppi.