Oltre al Parma ci sono anche Venezia, Empoli e Cagliari su Liberali

È ormai sicuro che il futuro di Mattia Liberali, talentuoso classe 2007, sarà lontano dal Milan. Il giovane fantasista, riporta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sta valutando quale può essere il progetto migliore per la sua crescita:

"Per quanto riguarda Liberali, ormai l’abbiamo capito nel corso di questi mesi, è in uscita: si sta cercando il progetto giusto per permettergli di crescere e di fargli fare il prossimo step adeguato, che gli permetta di avere il minutaggio giusto. Il progetto sportivo sarà chiave nella scelta di Liberali. Oltre al Parma ci sono anche altre tre squadre: Empoli, Venezia e Cagliari. La decisione non mi risulta essere imminente ma già nel corso della prossima settimana mi aspetto che si arrivi non dico ad un dunque ma ad una scelta che può essere indirizzata".