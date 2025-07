Sassuolo, interesse per Adli, Pobega e Colombo del Milan

vedi letture

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Sassuolo sarebbe interessato a tre giocatori del Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"Per il centrocampo, tra i primi nomi per rinforzare il centrocampo del Sassuolo, ci sono Pobega e Adli. Tra l’altro Adli ha detto no ad un’offerta dalla Russia, preferirebbe continuare in Italia. Capiremo le prossime offerte. Per l’attacco invece ci sono i nomi di Giovanni Simeone del Napoli e Lorenzo Colombo del Milan".