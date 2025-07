Apolloni: "Dovbyk al Milan e Gimenez alla Roma? Potrebbe essere anche un'alternativa"

A parlare di Roma a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Luigi Apolloni: "Gasperini porterà delle novità, quindi giustamente si porta gente con cui ha lavorato. Gasperini è anche uno che guarda molto i ragazzi, e la Roma non è che ha un settore giovanile scarso. Anzi, ha giocatori importanti che possono inserirsi, all'Atalanta ha fatto così. Dovbyk al Milan e Gimenez alla Roma? Potrebbe essere anche un'alternativa. Dovbyk e Gimenez sono bravi, ma Dovbyk è uno che ha qualità e fa reparto.

Magari per uno come Gasperini cercherei di tenerlo per farlo diventare un elemento offensivo importante. Bisogna vedere che risorse avrà la Roma sul mercato, non ci sono troppi soldi, anche per via del fair play finanziario. Credo che lo scouting della Roma, consigliato anche da Gasperini, sarà fatto su giocatori che si adattano al suo gioco. E' uno che fa migliorare tantissimi i giocatori, per me guarderà anche in casa per migliorare i suoi. Davanti comunque oltre Dovbyk serve un altro attaccante, serve competizione per migliorarsi".

L'IDEA RETEGUI

Il Milan è pronto a investire su un nuovo centravanti. Lo ha confermato Igli Tare circa dieci giorni fa e lo confermano anche i movimenti del club sul mercato. I rossoneri sono determinati a portare a Milanello un attaccante d’area con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez. L’obiettivo primario è Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultima Serie A con la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Dea valuta l’italo-argentino non meno di 50 milioni di euro, cifra che il Milan cercherà di abbassare ma sa bene che a Bergamo difficilmente si fanno sconti. Non sarà facile arrivare a Retegui però per due motivi: da una parte perchè quello rossonero non è l'unico club ad averlo messo nel mirino (sulle sue tracce cu sono per esempio anche gli arabi dell’Al-Qadsiah), dall'altra perchè per l'Atalanta lo ritiene un elemento fondamentale della nuova squadra di Juric. Il club rossonero ha necessità di un nuovo centravanti: con gli addii di Abraham e Jovic e il prestito di Camarda al Lecce, restano solo Gimenez e Colombo (quest’ultimo in uscita). Serve dunque un rinforzo di livello. Retegui, considerato vicino per caratteristiche a Olivier Giroud, rappresenterebbe una scelta ambiziosa e coerente con la richiesta del tecnico Allegri di alzare il livello della rosa.