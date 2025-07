Albertini consiglia Ricci: "Ad arrivare in una grande squadra tante volte pensi di essere bravo, invece devi prenderla come per qualcosa ancora di più importante"

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 03 LUG - "Oggi credo che Rino Gattuso in questo momento, per quello che va fatto, può essere l'alternativa migliore". Lo ha affermato Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan e della Nazionale, ed ex presidente del settore tecnico Figc, a margine della cerimonia del premio internazionale Fair Play Menarini. "Mi sono stupito - ha detto - nella gestione" dell'esonero di Spalletti "in conferenza stampa, tra una partita e l'altra. Essendo fuori non so sinceramente cosa sia capitato, se la gestione era una cosa preventivata o così o spontanea. Per il resto, da tifoso, quindi da fuori, visto che adesso sono fuori dalla Figc, credevo e pensavo ci fosse già il sostituto subito il giorno dopo, invece, forse tirandosi indietro uno o due allenatori, poi si è cercata l'alternativa migliore". Albertini ha anche espresso apprezzamento per il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina: "Rivedere Stefano su una panchina italiana fa molto piacere, al Milan ha fatto bene, molto bene".

Ricci al Milan, per l'ex rossonero, è una mossa interessante ma "spero per lui che non lo prenda come un punto d'arrivo, ma un punto di partenza: è un'opportunità. Ad arrivare in una grande squadra tante volte pensi di essere bravo, invece devi prenderla come per dire 'Sei bravo, però ti dà l'opportunità di giocare di un palcoscenico e per qualcosa ancora di più importante', quindi che si giochi tutte le carte". (ANSA).