Padova, l'ex ds del Milan Mirabelli chiude per Papu Gomez

Come già era emerso ieri, il Padova sta attendendo due risposte da due possibili innesti di spessore, il centrocampista Daniele Baselli, classe '92 svincolato dopo l'esperienza al Como, e l'estroso fantasista Alejandro "Papu" Gomez, classe ‘88 pronto a ripartire dopo una squalifica di due anni che terminerà fra alcuni mesi (il giocatore argentino si stava allenando con il Renate per non perdere il ritmo): nuovi colloqui tra tutte le parti chiamate in causa erano attesi per oggi, che poteva essere un giornata determinante per i colori biancoscudati.

Tanta l'emozione che proverà soprattutto Papu Gomez, che nei giorni scorsi aveva così parlato a margine dell'evento Illumia Summer Cup di Padel: "In questi anni ho fatto tanti sacrifici per tenermi in forma. Ho avuto un colloquio con Mirabelli (per il Padova, ndr) e sono contento perché mi vogliono fortemente. Ho giocato quasi 10 anni in Italia e per me è il massimo, se posso continuare qui è meglio. Alla mia età non conta la parte economica, voglio un progetto serio e ambizioso".