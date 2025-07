MN - Marino: "Il Milan è andato sul sicuro con Allegri: abituato alle pressioni"

vedi letture

Samuele Ricci è il nuovo rinforzo per il centrocampo del Milan, che aggiunge un elemento di qualità e, cosa che non guasta, italiano. Ne abbiamo parlato con chi lo ha allenato, come Pasquale Marino che a Empoli diede fiducia a un Ricci che all'epoca non aveva nemmeno 19 anni. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Al Milan mancava una figura come quella di Ricci a centrocampo?

"Direi di sì e per le sue caratteristiche credo che sia un giocatore ideale per il centrocampo del Milan. Giocatore che dà equilibrio, schermo davanti la difesa, bravo nel non possesso, ordinato. Può giocare in una mediana a 2, vertice basso, mezz'ala. A lui piace organizzare il gioco partendo da dietro".

Per il Milan è un anno zero. Sorpreso dalla passata stagione?

"Sono annate che capitano. L'esempio recente è quello del Napoli: vince il campionato, arriva poi decimo. Bravi a rialzarsi subito e vincere nuovamente. Il Milan ora è andato sul sicuro scegliendo un allenatore come Allegri che conosce l'ambiente, è abituato alle pressioni e ha vinto".