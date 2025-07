In arrivo il quarto colpo: il Como ha già speso 80 milioni di euro

La calda estate di calciomercato sta vedendo protagoniste le big, con Juventus, Inter, Milan e Napoli che hanno già messo a segno alcuni importanti colpi. Ma qualche posizione più indietro in classifica c'è chi sta facendo ancora più scalpore: si tratta del Como che, dopo aver resistito agli assalti di Bayer Leverkusen, Roma e Inter per Cesc Fabregas ha deciso di affondare il colpo anche nelle trattative.

L'ultima affare in via di definizione per quel che riguarda i lariani arriva dalla Scozia: si tratta di Nicolas Kuhn, talentuoso esterno offensivo in arrivo dal Celtic per circa 19 milioni di euro. Un altro colpo importante, dopo quelli definiti nei giorni scorsi.

Prima di Kuhn il Como aveva definito i termini per l'acquisto di Jayden Addai dall'AZ Alkmaar, altro esterno d'attacco che costerà 14 milioni di euro. Prima di loro era toccato a Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria e a Jesus Rodriguez dal Real Betis: per il primo sono stati spesi 18 milioni più bonus per arrivare a 25, per il secondo 22 milioni più ulteriori 5 di bonus. Cifre importanti che testimoniano l'ambizione lariana e che hanno portato la società a sborsare, in queste prime settimane estive, oltre 80 milioni di euro per 4 colpi.