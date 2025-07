Al via l'Allegri-bis. Le priorità di Max: rifondare la rosa, eliminare le fragilità e ritrovare lo spirito di gruppo

vedi letture

Lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan con il classico raduno di Milanello. A guidare il Diavolo ci sarà di nuovo Massimiliano Allegri che torna sulla panchina rossonero dopo undici anni. Chi lo conosce bene e parla spesso con lui assicura che il livornese ha una voglia matta di cominciare a lavorare sul campo dopo un anno lontano dal calcio, tanto da aver anticipato di qualche giorno la ripresa degli allenamenti rispetto alle iniziali intenzioni del club di via Aldo Rossi (oggi e domani i giocatori sono attesi a Milanello per alcuni test fisici).

TANTO LAVORO - Allegri sa bene che il lavoro che lo attende non è facile e quindi più tempo ha a disposizione e meglio è. Dopo l'ultima deludente stagione, conclusa senza la qualificazione a nessuna competizione europea, il Milan deve tornare ad essere competitivo subito e anche per questo è stato scelto un allenatore come Allegri che è una garanzia in questo senso. Max è consapevole che c'è molto su cui lavorare sia dentro che fuori dal campo perchè l'anno scorso ci sono stati troppi problemi che con lui non devono assolutamente ripetersi, soprattutto a livello di atteggiamento e comportamento.

LE PRIORITÀ DI ALLEGRI - L'edizione odierna de Il Giornale riporta questa mattina quali sono le priorità di Allegri per risvegliare il Milan: prima di tutto va rifondata la rosa e in questo senso il livornese sta lavorando da settimane a stretto contatto con il ds Igli Tare per avere giocatori funzionali al suo gioco e al suo calcio. Andranno poi eliminate le fragilità che purtroppo hanno condizionato la scorsa stagione, così come non saranno ammessi alcuni comportamenti che si sono visti nell'ultima annata. Per tornare in alto, sarà poi fondamentale ritrovare quello spirito di gruppo che troppo spesso è mancato l'anno scorso.