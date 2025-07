Il Milan cerca un 9 alla Giroud: Retegui è il preferito

Qualche giorno fa, incontrando a Casa Milan la stampa, Igli Tare, nuovo direttore sportivo milanista, ha spiegato bene che tipo di attaccante sta cercando il club rossonero: "Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud. Deve essere un giocatore con caratteristiche completamente diverse da quelle che ha Gimenez che non è un centravanti alla Giroud".

PRIMO NOME - In questo momento, la priorità del Milan sul mercato è rinforzare il centrocampo, ma in via Aldo Rossi si sta già iniziando a lavorare anche per il nuovo attaccante, questione che diventerà più calda tra qualche settimana. Secondo La Gazzetta dello Sport, il preferito dei rossoneri è Mateo Retegui, giocatore dell'Atalanta che ha vinto la classifica cannonieri dell'ultima Serie A con 25 reti. I rossoneri vogliono un giocatore di livello e sono pronti a fare anche un investimento importante per prendere il nuovo 9, anche se non vorrebbero arrivare a spendere quello che chiede al momento il club bergamasco, cioè circa 50 milioni di euro.

CONCORRENZA ARABA - Il Milan parte da una base più bassa, intorno ai 40 milioni di euro, ma c'è un problema non da poco, vale a dire la concorrenza dell'Al Qadsiah che è pronto a rilanciare la sua prima proposta da 40 milioni di euro e avvicinarsi ai 50 che chiede l'Atalanta. I nerazzurri, a quel punto, potrebbero anche accettare, ma resterebbe il grande punto di domanda sul gradimento di Retegui che a 26 anni potrebbe non essere favorevole al trasferimento in Arabia Saudita. Il Milan resta quindi alla finestra, nel frattempo prosegue la sua campagna di rafforzamento in mezzo al campo.