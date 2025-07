Milan, ecco Ricci. Ora i rossoneri attendono segnali dal Club Brugge per Jashari

vedi letture

L'operazione era già chiusa da qualche giorno, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Samuele Ricci è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista italiano, acquistato dal Torino per 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus, ha vissuto ieri la sua prima giornata da rossonero con le visite mediche in mattinata e poi nel pomeriggio la firma a Casa Milan del suo nuovo contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2029 con opzione per un altro anno.

ECCO RICCI - Dopo il comunicato ufficiale, sono arrivate anche le prime parole di Ricci da nuovo giocatore milanista attraverso i canali ufficiali del club: "Ciao tifosi rossoneri, sono carichissimo per questa nuova avventura e non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Le emozioni sono tante, mai stato così nervoso come in questi giorni. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia del Milan. Vi mando un abbraccio e un saluto, Forza Milan!". E' lui dunque il primo colpo ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri che si radunerà lunedì a Milanello dove sarà ovviamente presente anche Ricci, il quale ieri ha avuto in sede anche il primo colloquio di persona con il nuovo tecnico rossonero.

OBIETTIVO JASHARI - Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che il Diavolo non intende però fermarsi e spera di chiudere presto anche un altro colpo di mercato in mezzo al campo, vale a dire Ardon Jashari. I dirigenti di via Aldo Rossi attendono segnali dal Club Brugge in merito all'ultima proposta che è stata presentata dal Milan: 32 milioni di euro più bonus per arrivare, tra facili e difficili, ad un’operazione da quasi 37 milioni. I rossoneri sono convinti di aver fatto il massimo e per questo non intendono fare ulteriori rilanci. Il centrocampista svizzero vuole il Milan a tutti i costi e si augura che il Club Brugge possa presto soddisfare la sua volontà, magari già oggi.