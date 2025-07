Jashari vuole il Milan: lo svizzero spera che il Club Brugge possa accontentarlo prima di sabato. Le ultime dal Belgio

vedi letture

La telenovela per il passaggio di Ardon Jashari dal Club Brugge al Milan va avanti. Se da una parte il giocatore e il Diavolo hanno già trovato un accordo per un contratto di cinque anni e un ingaggio da 2,8 milioni di euro netti a stagione, dall'altra manca ancora l'intesa tra le due società. I belgi, tra l'altro, hanno ribadito più volte che il centrocampista svizzero non è vendita, almeno non alle cifre che ha messo sul piatto il club di via Aldo Rossi, ovvero sotto i 35 milioni di euro.

ARDON VUOLE IL MILAN - Jashari però sta spingendo in prima persona perchè vuole andare a giocare al Milan e si augura che il Club Brugge sia "accomodante" nella trattativa con i rossoneri e che possa quindi soddisfare così la sua volontà. Lo scrive in Belgio il quotidiano Het Laatste Nieuws che aggiunge poi che il giocatore è atteso sabato nel ritiro della squadra neroblu per riprendere gli allenamenti dopo le vacanze estive (la formazione di Bruges si è ritrovata il 23 giugno, Jashari ha avuto però qualche giorno in più di relax per gli impegni che ha avuto con la nazionale svizzera).

SABATO IN RITIRO - Ormai il giocatore sta pensando più al Milan che al Club Brugge, ma, se non dovesse chiudersi prima la trattativa, sabato si presenterà regolarmente in ritiro. Se da una parte lo svizzero e il suo entourage sperano che i belgi vadano incontro ai rossoneri per arrivare ad un accordo, dall'altra sono loro i primi a sapere anche che per ora i dirigenti di Bruges non sembrano intenzionati a smuoversi dalla loro richiesta.