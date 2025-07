Biasin: "Ricci al Milan per 24,5 milioni. Questa francamente è una signora operazione"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sull'arrivo di Samuele Ricci al Milan: "Il Milan si è accattato Ricci per 24,5 milioni, bonus inclusi. E questa francamente è una signora operazione. Patron Cairo nel recente passato ha ceduto Buongiorno e Bremer per cifre assai importanti e, invece, per il centrocampista azzurro si è accontentato di una somma tutto sommato accettabile. Il nuovo corso Milan è iniziato, gli scettici sono tanti, non il sottoscritto (ps. E anche Jashari è in rapido avvicinamento)".

DOMANI LE VISITE DI RICCI

Dopo l'accordo raggiunto nella giornata di domenica tra i due club, Samuele Ricci si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Quella di domani sarà infatti la prima giornata in rossonero per l'oramai ex centrocampista del Torino, che nella mattinata si sottoporrà al consueto iter di visite mediche presso la Clinica La Madonnina per poi ottenere l'idoneità sportiva e firmare il contratto che lo legherà al Diavolo nelle prossime stagioni.

Sull'approdo al Milan del centrocampista della Nazionale ha scritto questa mattina Il Corriere dello Sport, titolando "Ricci scopre il Milan". Ricordiamo che l'operazione con il Torino si è chiusa per 25 milioni di euro totali, 22 dei quali di base fissa e 3 di bonus.