"Ho una forte convinzione". Pellegatti ne è convinto: "Se daranno ad Allegri i giocatori giusti e funzionali..."

vedi letture

Tra le righe del suo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, ha scritto quanto segue: "Ho una forte convinzione: se daranno ad Allegri i giocatori giusti e funzionali, il Milan può lottare per la conquista del campionato numero 20, quello della seconda stella. Ed io ho uno spazio da riempire nella parete di casa mia. Quello accanto al piatto-ricordo del decimo Scudetto.

Le fortune rossonere partono da questa campagna di rafforzamento. È comunque un Milan che ha già colmato una parte del gap della scorsa stagione con l’arrivo, mai troppo agognato, di due grandi professionisti come Tare e Allegri, le mie due “picozze”. Importanti già in queste settimane di costruzione, fondamentali nel corso della stagione, perché devono impedire le cadute di risultati, di prestazioni, ma soprattutto di stile, accadute con una frequenza insopportabile nella scorsa stagione.

Max, il livornese, non baderà agli inutili esercizi di critica sul fatto che le sue squadre si preoccupino di vincere con il “corto muso”, anche perché non si conquistano 6 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, unico allenatore poi ad alzare 5 Coppe Italia, e soprattutto non si arriva due volte in finale di Champions League tagliando il… palo solo di poco. Lasciamo dire, dunque, perché ho nel cuore e negli occhi le prestazioni del Milan dello Scudetto numero 18, figlio di 24 vittorie, 65 reti realizzate e solo 24 subite, con Pato, Ibrahimović e Robinho in doppia cifra. Non è la prima volta che ricordo questi numeri, ma molti vogliono dimenticare che sia stato un Milan dominante, primo per sei lunghezze sull’Inter. Altro che “corto muso”.